PUBBLICITÀ
HomeCronacaScovati 3 fucili in un box a Mugnano, arrestato un 18enne
CronacaCronaca locale

Scovati 3 fucili in un box a Mugnano, arrestato un 18enne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Scovati 3 fucili in un box a Mugnano, arrestato un 18enne
Scovati 3 fucili in un box a Mugnano, arrestato un 18enne
PUBBLICITÀ

Un controllo di routine in un bar si è trasformato in un sequestro di armi clandestine. Accade in serata nel comune di Mugnano. Tra i vari locali da ispezionare nella check-list dei carabinieri della Compagnia di Marano anche un bar in via Chiesa. L’atmosfera all’interno si tende appena le prime uniformi varcano la soglia. Due giovani in particolare sembrano insofferenti alle richieste dei militari. Il primo ha 18 anni e dalle sue tasche sembra sporgere qualcosa. È il caricatore di una pistola, pieno di proiettili. Il 18enne finisce subito per essere ammanettato. L’altro nasconde nulla addosso.

Arsenale trovato nel box a Mugnano

PUBBLICITÀ

Dopo aver perquisito il veicolo del 18enne e sequestrato un passamontagna e una chiave contenente una lama di coltello, le pattuglie si spostano nella sua abitazione. Nel suo box auto salteranno fuori 3 fucili semi automatici da caccia a canna liscia. Tutti calibro 12, pronti a sparare e provento di un furto denunciato lo scorso ottobre a Foggia. Il 18enne, incensurato, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e ricettazione. È ora in carcere.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati