Scuola, le nuove regole dal 10 gennaio: cambia tutto su quarantena e dad

Il Governo accoglie solo in parte le proposte delle Regioni sulla scuola. Non concede il rinvio dell’inizio delle lezioni, conferma un trattamento differente alle medie e alle superiori sulle quarantene per vaccinati e non vaccinati quando ci sono due casi positivi in classe, mentre si va tutti in Dad se gli infetti sono tre.

Cosa succede in caso di positività all’asilo

Nella fascia di età 0-6 anni, quindi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, vengono sospese tutte le attività in presenza al primo caso positivo.

Le regole nelle scuole elementari

Nella scuola elementare, in presenza di un caso di positività nella classe, si applica per tutti gli alunni la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi appena si viene a conoscenza del caso in classe e poi da ripetere dopo 5 giorni. In presenza di due o più casi di positività nella stessa classe di scuola primaria, si applica la quarantena e di conseguenza la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Le regole per medie e superiori

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado si andrà in Dad per 10 giorni se ci sono tre positivi nella stessa classe (non 4, come scritto in bozza). Con un positivo è invece prevista l’autosorveglianza per tutta la classe e l’uso delle mascherine ffp2 per la didattica in presenza. Con 2 casi scatta una distinzione: per chi ha fatto 2 dosi di vaccino o è guarito da più di 120 giorni e non ha avuto la dose di richiamo si applica la Dad per 10 giorni, mentre gli altri proseguono in classe in autosorveglianza.