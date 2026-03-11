PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrato mega cantiere a Licola, campi da padel e residence erano abusivi
CronacaCronaca locale

Sequestrato mega cantiere a Licola, campi da padel e residence erano abusivi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Sequestrato mega cantiere a Licola, campi da padel e residence erano abusivi
Sequestrato mega cantiere a Licola, campi da padel e residence erano abusivi
PUBBLICITÀ

Nel cantiere erano in piena attività ben 9 operai al lavoro per la realizzazione di quattro campi da padel, due di calcetto, un campo di calcio a 8 e la costruzione ex novo di tre ulteriori manufatti residenziali completamente abusivo.

Lavori realizzati su un’area di proprietà della Regione Campania (già Opera Nazionale Combattenti) e attualmente concessa in locazione ad una società dedita alla gestione di villaggi turistici ed eventi. Tutto però eseguito in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e ambientali ivi compreso il permesso a costruire.

PUBBLICITÀ

Sequestrato mega cantiere a Licola, campi da padel e residence erano abusivi

Così è scattato il sequestro da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico comunale di Giugliano in Campania.

Sull’area, di oltre 65 mila mq di proprietà della Regione Campania e attualmente concessa in locazione alla società di gestione di villaggi turistici ed eventi in zona Orsa Maggiore, erano in piena attività i lavori di costruzione delle strutture con realizzazione di tre platee/zatteroni in cemento armato (per un totale di circa 1.500 mq complessivi) con strutture in legno sovrastanti; l’allestimento di un’area pavimentata di circa 2.000 mq.; scavi di sbancamento per circa 8.000 mq e interventi di manutenzione straordinaria su venti residence da parte di nove operai.

I carabinieri hanno sovrapposto le foto storiche precedenti dell’area, risalenti a settembre 2024 e dalla quali non risultava esistenti gli impianti sportivi e le nuove strutture. I militari hanno deferito in concorso all’Autorità Giudiziaria 5 soggetti, ritenuti responsabili delle violazioni, e contestualmente posto in sequestro l’intera area di 65.000 mq. ca.

L’intervento rientra nella costante attività di vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio e dei reati ambientali condotta dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e della legalità.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati