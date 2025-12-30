Sequestrato un arsenale al clan dei Casalesi, c’erano 3 lanciarazzi

PUBBLICITÀ

Ieri mattina la Polizia di Stato di Caserta nell’ambito dei servizi organizzati in materia di prevenzione e contrasto ai reati riconducibili alla criminalità organizzata, ha rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni.

In particolare, dall’intensa e costante attività info-investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile è risultato che, in un terreno situato al confine con il comune di Castel Volturno, potesse essere celato, sotterrato, un vero e proprio arsenale verosimilmente riconducibile al clan dei Casalesi.

PUBBLICITÀ

L’attività investigativa ha consentito di individuare precisamente il terreno, di formale proprietà dello Stato, sul quale, nella giornata di ieri, sono state poste in essere le attività di scavo.

La Santa Barbara del clan dei Casalesi

Le successive operazioni di ricerca, svolte anche con escavatore e utilizzo di sofisticati metal detector in uso alla Polizia di Stato, hanno consentito di individuare il luogo in cui era occultata sottoterra una vera e propria “Santa Barbara” costituita da tre lanciarazzi anticarro, una mitraglietta, quattro fucili d’assalto, una carabina di precisione, un fucile a pompa e otto pistole, sia revolver che semiautomatiche, tutte pronte al fuoco, oltre che circa 600 cartucce. I lanciarazzi anticarro sono stati fatti immediatamente “brillare” dagli Artificieri della Polizia di Stato intervenuti.

Le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle successive attività d’indagine tese ad accertare i detentori delle stesse nonché se siano state utilizzate in episodi delittuosi del passato.