Fanno sesso tra le tombe del cimitero, trovati profilattici nel loculo vuoto

Una coppia è stata scoperta dopo aver fatto sesso del cimitero di Fasano. I due amanti si sono traditi lasciando in giro alcune le tracce. Come riporta Leggo è stato un addetto alla manutenzione del camposanto a scoprire profilattici usati all’interno di uno dei loculi vuoti. Il contraccettivo e le tracce biologiche non lasciano spazio ad interpretazioni. A distanza di alcuni giorni un altro preservativo è stato ritrovato da un’addetta alle pulizie in una fioriera posta all’esterno della cappella dove riposano i soci e i familiari di un’altra confraternita.

In questo frangente all’interno della costruzione funebre non sono state trovate tracce di amplessi consumati ma la traccia lasciata nella fioriera, anche in questo caso, non lasciava spazio all’immaginazione. Sembra un dato di fatto che ci sono coppie che appena la sera si addentrano nel cimitero pugliese per appartarsi nei loculi vuoti. Entrare nel cimitero di Fasano sarebbero molto facile. Infatti, nonostante ripetuti appelli, l’ingresso della nuova zona del camposanto, a distanza di diversi anni dai lavori e con numerose tombe già realizzate, è sprovvista di un portone che non consenta l’ingresso dopo l’orario di chiusura. Un problema di non poco conto, più volte denunciato ma mai risolto.