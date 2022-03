Sesso al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare, diffusi 4 video a luci rosse

Effusioni e rapporti sessuali tra operatori sanitari in una stanza dell’ospedale di Castellammare di Stabia. “Questo è quello che succede al pronto soccorso“, è la frase scritta su un foglio A4 e recapitata alla redazione di ‘Metropolis’, che in allegato riceve una chiavetta USB di cui ne specifica il contenuto: “Nella pennetta ci sono quattro file video in formato “punto avi” che durano pochi secondi ognuno e hanno contenuti scabrosi, chiari ed inequivocabili. Due operatori sanitari si lasciano andare ad effusioni prima e a rapporti sessuali all’interno di una stanza dell’ospedale di Castellammare di Stabia“.

Un comportamento più che discutibile – scrive il quotidiano (qui l’articolo) – dal momento in cui l’ospedale conta duecento accessi ogni giorno e ovviamente decine e decine di ricoveri in codice rosso.

Le altre notizie | Beccati a fare sesso in strada a Napoli, multa da 10mila euro alla coppietta [Articolo del 19 marzo 2022]

Beccati a fare sesso in strada a Napoli, multa da 10mila euro alla coppia. Sanzionata amministrativamente una coppia per atti osceni in luogo pubblico. Nonostante fosse pieno giorno sono stati sorpresi in auto, in atteggiamenti troppo “disinvolti” nei pressi dell’isolato A1 del Centro Direzionale. Per loro una multa di circa 10mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.