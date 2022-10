Sfonda la porta del locale con il motorino e ruba 400 euro: “In città è emergenza rapine”

Napoli, usa il motorino per sfondare la porta di un locale a Chiaia e rubare i soldi in cassa, Borrelli (Europa Verde): “E’ emergenza furti e rapine dal centro città alla provincia, serve repressione durissima”

Usa il motorino per sfondare la porta di un locale e rubare i 400 euro presenti in cassa

Ennesimo furto ai danni di un esercizio commerciale a Napoli, nel quartiere Chiaia. Come si vede dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, un uomo, poco dopo le 7 del mattino, ha utilizzato il proprio motorino per sfondare la porta d’ingresso di un negozio. Una volta dentro si è subito diretto verso la cassa e ha sottratto i 400 euro presenti.

Le dichiarazioni del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli

“Stiamo assistendo ad una vera e propria emergenza furti e rapine. Non c’è giorno che passi senza che si sia consumato uno di questi reati, spesso accompagnati da una violenza inaudita. Pochi giorni fa un tabaccaio è finito in ospedale dopo essere stato pestato da 5 rapinatori armati di pistole e addirittura un fucile. A Barra sono stati esplosi dei colpi di pistola durante una tentata rapina ad un distributore di carburanti, il 25 settembre scorso. Stamattina è toccato al centro di Napoli, con il furto avvenuto a Chiaia. I commercianti e i tanti cittadini per bene di tutto il napoletano sono esasperati e la pazienza è ormai finita. Molti iniziano a reagire e senza una dura reazione dello Stato presto piangeremo un morto. Serve una repressione senza sconti contro chi sta trasformando la nostra città e tutta la sua provincia in un far west senza regole, dove regna il senso d’impunità e i delinquenti si sentono legittimati nel continuare le proprie azioni criminali. Ora basta”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.