Sfonda l’ingresso ed entra con la Smart, dramma sfiorato nel ristorante a Salerno

Di Nicola Avolio
Attimi di terrore nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre, a Fuorni, quartiere di Salerno. Per ragioni da verificare, legate probabilmente a questioni personali, un uomo è balzato con l’auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala.

Sembrerebbe che l’uomo fosse già intento da qualche minuto a provare ad accedere all’interno del ristorante, per cui le forze dell’ordine erano già state allertate e subito dopo il fatto, i poliziotti lo hanno braccato e condotto in caserma.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. Verificata l’assenza di altri pericoli. Durante la manovra avventata, è stata coinvolta una donna, trasportata in ospedale in barella.

Indagini in corso da parte della Polizia.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

