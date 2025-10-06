Sfonda l’ingresso ed entra con la Smart, dramma sfiorato nel ristorante a Salerno

PUBBLICITÀ

Attimi di terrore nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre, a Fuorni, quartiere di Salerno. Per ragioni da verificare, legate probabilmente a questioni personali, un uomo è balzato con l’auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala.

Sembrerebbe che l’uomo fosse già intento da qualche minuto a provare ad accedere all’interno del ristorante, per cui le forze dell’ordine erano già state allertate e subito dopo il fatto, i poliziotti lo hanno braccato e condotto in caserma.



I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. Verificata l’assenza di altri pericoli. Durante la manovra avventata, è stata coinvolta una donna, trasportata in ospedale in barella.

Indagini in corso da parte della Polizia.