Si fingono carabinieri ma lei chiama quelli veri, arrestati truffatori di Napoli e Caserta

Hanno tentato di truffare un’anziana con la classica scusa della “figlia in carcere”, ma la vittima non si è lasciata ingannare e ha fatto arrestare i malviventi. Protagonista della vicenda una donna di 86 anni di Jesi, che ha sventato un tentativo di truffa aggravata messo in atto da due uomini — italiani di 37 e 18 anni, residenti nelle province di Napoli e Caserta — poi denunciati dai carabinieri di Castelraimondo, in collaborazione con i colleghi di Jesi.

Tutto è accaduto l’altro ieri mattina, quando la pensionata ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. Con tono concitato, l’uomo le ha raccontato che la figlia era stata arrestata dopo aver provocato un grave incidente stradale e che, per farla scarcerare, sarebbe stato necessario versare 3.000 euro in contanti o in gioielli.

La donna, tuttavia, ha capito subito che si trattava di un raggiro. Quando il finto maresciallo e un complice si sono presentati a casa sua per “ritirare la somma”, l’anziana ha mantenuto il sangue freddo e ha chiamato immediatamente il 112. I due truffatori, accortisi di essere stati scoperti, sono fuggiti a bordo di un’auto.

Le indagini sono scattate immediatamente: grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei residenti, i militari sono riusciti a rintracciare il veicolo e a bloccarlo poco dopo. Durante il controllo, uno dei due ha tentato di disfarsi di un telefono cellulare gettandolo dal finestrino, ma l’apparecchio è stato recuperato: all’interno, gli investigatori hanno trovato memorizzato proprio l’indirizzo dell’anziana di Jesi.

Per entrambi gli uomini è scattata la denuncia per tentata truffa aggravata e il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Macerata, su richiesta dei carabinieri. Grazie alla prontezza e al sangue freddo della donna, l’ennesimo raggiro ai danni di un’anziana si è concluso con un fallimento.