Si schianta contro lo spartitraffico e muore, Andrea tornava dalla sua festa di compleanno

Ha perso il controllo del suo scooter Piaggio Liberty ed è finito contro lo spartitraffico, trovando un tragico epilogo. La vittima è Andrea Romoli, 35 anni, che aveva appena celebrato il compleanno. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri tra il lungotevere delle Navi e piazzale delle Belle Arti.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma le condizioni del centauro erano disperate. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli, Romoli è deceduto poco prima di arrivare in ospedale.

Secondo i primi rilievi dei caschi bianchi del XV gruppo Cassia, la vittima stava percorrendo il tratto di lungotevere Arnaldo da Brescia in direzione di lungotevere Flaminio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Al momento, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

A far scattare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo a terra. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, Andrea non ha mai ripreso conoscenza.

Le indagini dei caschi bianchi hanno portato al sequestro del Liberty e all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona. Gli agenti stanno anche verificando eventuali condizioni della strada che possano aver contribuito all’incidente, anche se finora non sono emersi ammaloramenti tali da giustificare lo schianto. Sarà fondamentale accertare a che velocità stesse viaggiando il centauro e se un malore possa aver causato la perdita di controllo. L’autopsia è già stata predisposta.

Il corpo di Romoli è stato sbalzato per diversi metri contro lo spartitraffico, e secondo un primo esame esterno questo impatto sarebbe la causa delle gravissime lesioni.