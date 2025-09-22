PUBBLICITÀ

Si sente male mentre guida il trattore in un campo agricolo, perde il controllo del mezzo che si ribalta e lo schiaccia. Un tragico incidente è avvenuto a Olevano sul Tusciano, nel Salernitano. La vittima è un anziano di 82 anni, morto, purtroppo, nella giornata di sabato 20 settembre a seguito di quanto accaduto.

Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 12:30. L’uomo che era alla guida del mezzo stava lavorando in un fondo agricolo, quando sarebbe stato colto da un improvviso malore.

PUBBLICITÀ

Si sente male alla guida del trattore, il mezzo si ribalta e lo schiaccia: morto anziano nel Salernitano

Il trattore si è ribaltato e il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con un’ambulanza e una auto medica dei volontari della Vopi del 118 dell’Asl di Salerno. Il personale sanitario ha cercato di soccorrere l’infortunato, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’episodio ha molto scosso tutta la comunità della zona che si è stretta nel lutto della famiglia in questo momento di dolore.

L’incidente ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza di questo tipo di mezzi da lavoro. Purtroppo, in Campania si contano molti incidenti legati al ribaltamento di trattori. Sinistri spesso mortali che colpiscono chi lavora nei campi agricoli.

Le forze dell’ordine e le autorità invitano sempre ad utilizzare la massima prudenza. Nel caso di specie, l’incidente sembra essere stato causato dal malore subito dal conducente. Si sarebbe trattato quindi di una tragica fatalità. Le forze dell’ordine stanno comunque indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e chiarire tutte le circostanze del decesso.