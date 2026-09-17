Sicurezza, nove zone rosse a Napoli: stretta in arrivo anche al Vomero

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Napoli rafforza il controllo del territorio nelle aree maggiormente frequentate nelle ore serali. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha disposto la proroga delle zone a vigilanza rafforzata in nove aree della città, mentre è stato annunciato un prossimo provvedimento che interesserà anche alcune strade del Vomero.

La misura arriva dopo una serie di episodi criminosi e situazioni di illegalità che hanno alimentato l’attenzione sul tema della sicurezza. Le nove aree interessate sono Coroglio, Mergellina e via Caracciolo, Porta Capuana, piazza Bellini e piazza Dante, Barra, Porta Nolana, la Sanità, Chiaia e l’area antistante lo stadio Diego Armando Maradona.

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Il provvedimento è stato esaminato durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e tiene conto dell’elevata presenza di residenti, turisti e attività commerciali nelle zone interessate. Per il Vomero, invece, la Prefettura ha evidenziato alcuni episodi criminosi e di illegalità verificatisi negli ultimi tempi, tali da aver provocato «allarme sociale tra la popolazione». Per il quartiere è quindi previsto un successivo provvedimento di vigilanza rafforzata.

Nelle zone interessate dalla misura è previsto il divieto di stazionamento per persone denunciate negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio che adottino comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti e che determinino una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e favorire interventi preventivi nelle aree considerate più esposte, garantendo maggiore sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici.