Ancora fumo dopo il rogo tossico, quattro scuole di Giugliano chiuse fino a sabato

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Il post integrale del sindaco
Ho firmato una nuova ordinanza che proroga la 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 di Casacelle e via Selva Piccola anche per 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟴 𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.
Il provvedimento riguarda:
𝗩 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗗𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗴𝗻𝗮
𝗩 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗗𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗶
𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 “𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗚𝗿𝗮𝗺𝘀𝗰𝗶” 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗲𝗹𝘃𝗮 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗮
𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 “𝗥𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀𝗶𝗼” 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗲𝗹𝘃𝗮 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗮
La decisione segue la chiusura disposta per oggi. I controlli svolti confermano la presenza di 𝗳𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗯𝘂𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮, con fumo e odori acri che rendono ancora insalubri le aule e gli spazi esterni degli istituti.
La chiusura riguarda tutte le 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲. La situazione resta sotto costante monitoraggio, in attesa del completamento delle operazioni e dei risultati delle 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗶𝗮.
Al tempo stesso, nei prossimi giorni sarà effettuata la 𝘀𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 interessate dal fumo, affinché studenti e personale possano rientrare in ambienti puliti e sicuri”
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