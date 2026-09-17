Ancora fumo dopo il rogo tossico, quattro scuole di Giugliano chiuse fino a sabato

Prorogata la chiusura di alcune scuole di Giugliano anche per venerdì 18 e sabato 19 settembre. A comunicarlo è il sindaco Diego D’Alterio, che ha firmato una nuova ordinanza dopo i controlli effettuati a seguito dell’incendio che ha interessato la zona.

Il provvedimento riguarda il V Circolo Didattico, sia nella sede centrale di via Pigna sia nel plesso di viale dei Gemelli, la scuola secondaria di primo grado Antonio Gramsci e il liceo statale Renato Cartesio, entrambi in via Selva Piccola.

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La decisione arriva dopo la chiusura già disposta per la giornata di oggi. I controlli hanno confermato la presenza di fenomeni di combustione residua, con fumo e odori acri che rendono ancora insalubri le aule e gli spazi esterni degli istituti.

La sospensione riguarda sia le attività didattiche sia quelle amministrative. La situazione resterà monitorata in attesa del completamento delle operazioni e dei risultati delle analisi sulla qualità dell’aria.

Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista la sanificazione degli ambienti interessati dal fumo, con l’obiettivo di consentire il rientro di studenti e personale in condizioni di sicurezza.