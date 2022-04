Social incastrano ‘zozzone’ a Qualiano, filmato mentre sversa rifiuti: denunciato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Qualiano hanno denunciato per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti un 65enne di Napoli, titolare di una ditta edile e segnalato poco meno di un mese fa per lo stesso reato. L’uomo è stato filmato mentre sversava rifiuti in Via Falcone, a bordo di un furgone sulla cui targa ne era stata sovrapposta una seconda per ostacolarne l’individuazione.

Il video registrato è stato pubblicato sui social da alcuni residenti indignati e ciò ha consentito ai militari, quotidianamente impegnati anche nel monitoraggio del web, di rintracciare e identificarne l’attore principale. Sequestrato il cumulo di rifiuti, per lo più composto da scarti edili.

Già alcune settimane fa, Grazie alla collaborazione tra comune di Qualiano e Carabinieri della locale stazione ed all’installazione delle telecamere in località Pozzonovo, è stato scoperto e denunciato per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, un imprenditore 34enne di Quarto. L’uomo – titolare di una ditta edile – aveva gettato sul ciglio della strada un grosso cumulo di rifiuti speciali non pericolosi di vario tipo (bussole e telai di legno, parti di mobili, pannelli e cappe da cucina) per un area di circa 25 metri quadrati. Purtroppo per lui, la sua azione criminale è stata ripresa dalle telecamere.

L’area è stata sequestrata e adesso l’imprenditore, sotto la sorveglianza del comune, dovrà farsi carico del ripristino dei luoghi.

Le parole del sindaco di Qualiano

“Questi sono i risultati che si ottengono dalla collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. Nessuno deve pensare di poter deturpare il nostro territorio e restare impunito. La nostra amministrazione, sulla questione ambientale, pone da sempre un’attenzione massima. E grazie alla prontezza ed al lavoro dei carabinieri di Qualiano – che ringrazio pubblicamente, ancora una volta – un altro delinquente è stato assicurato alla giustizia”.