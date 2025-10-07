Tentano di spacciare 50 euro false alla Sagra di Cusano Mutri, coppia denunciata..

PUBBLICITÀ

Nel corso dei controlli effettuati nell’ambito della consueta attività di prevenzione e sicurezza durante la Sagra dei Funghi Porcini di Cusano Mutri, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Comando Compagnia di Cerreto Sannita, hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani, entrambi residenti nella provincia di Salerno, per il reato di spendita di monete falsificate.

I fatti risalgono alla serata di sabato 4 ottobre, quando i due avrebbero pagato una consumazione presso uno degli stand gastronomici della manifestazione utilizzando una banconota verosimilmente contraffatta da 50 euro.

L’intervento dei carabinieri alla Sagra di Cusano Mutri

Il personale, insospettito dalla qualità del biglietto, ha prontamente allertato le forze dell’ordine presenti sul posto. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno proceduto all’identificazione della coppia, successivamente trovata in possesso di ulteriori banconote sospette, sottoposte a sequestro.

A carico dei due giovani è scattata la denuncia in stato di libertà. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza del denaro falso e verificare eventuali responsabilità di terzi. Le persone denunciate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.