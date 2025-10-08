“Sono i soldi delle buste”, sposo-pusher mette nei guai 18 invitati al matrimonio

PUBBLICITÀ
Diciotto invitati al matrimonio sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento dopo aver partecipato alla cerimonia. Nel 2018 Pasquale Iadicicco aveva festeggiato con pranzo, brindisi e buste piene di contanti. Come scrive la Repubblica, qualche mese dopo, durante un blitz anti droga a Palestrina a Roma, la polizia ha trovato in casa sua 10mila euro in contanti sottovuoto e nascosti dietro un muro, insieme a droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Quando gli agenti hanno chiesto spiegazioni, Iadicicco ha provato a giustificarsi: “Sono i soldi delle buste del matrimonio”.

Per dimostrarlo, l’indagato ha portato 18 amici e parenti a confermare la sua versione: chi dice di aver regalato 300 euro, chi 800, i testimoni addirittura 1.500 euro. Per la Procura di Roma quelle dichiarazioni non vere: la pm Silvia Sereni ritiene che si tratti di falsi attestati per coprire l’origine del denaro, frutto secondo dal traffico di droga. “Due persone – scrive la procura – attestavano falsamente di aver elargito 1.500 euro come testimoni di nozze”. Alla fine tutti gli invitati finiscono sotto processo, però respingono con forza le accuse.

