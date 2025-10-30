Spaccio di cocaina e crack a Villaricca, arrestato un 21enne

PUBBLICITÀ

Stanotte a Villaricca i carabinieri della locale stazione hanno condotto un controllo anti droga. I militari hanno arrestato il 21enne maranese, già noto alle forze dell’ordine, Filippo Savanelli. Il ragazzo , fermato a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di 69 dosi di droga tra cocaina e crack già pronte alla vendita. Trovati anche telefoni cellulari con all’interno diversi messaggi dall’importante contenuto investigativo. Il 21enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.