Sparatoria dopo un tentato raid, banditi in fuga al Terzo Mondo di Secondigliano

Paura questa sera a Secondigliano per una sparatoria tra rapinatori e polizia. Erano da poco passate le 18,30 quando gli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) hanno intercettato due persone in sella ad uno scooter mentre stavano compiendo una rapina.

Ne è così nato un inseguimento con il passeggero del mezzo che ha esploso all’indirizzo degli agenti alcuni colpi che solo per miracolo non hanno centrato i poliziotti. I due banditi avevano volto coperto da casco integrale e scaldacollo. I fuggitivi si sono diretti in direzione del Terzo Mondo. Indagini serrate per risalire alla loro identità.