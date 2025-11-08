Spari a Napoli, 18enne delle “Case nuove” gambizzato in strada

PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia Stella intervengono nell’ospedale Pellegrini per un ragazzo ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare la vittima – 18enne incensurato della zona “case nuove” – mentre era a via Michelangelo Ciccone nei pressi di un circolo, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che per motivi non chiari avrebbe sparato.

La vittima è stata colpita ai polpacci: due colpi entrambi entrati ed usciti. Il 18enne rimane ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del nucleo operativo Napoli Stella per ricostruire l’intera vicenda