Spari a piazza Mercato, ferito il nipote del boss: rischio escalation tra clan

Si riaccendono le tensioni nella zona tra piazza Mercato e le Case Nuove. Ad essere colpito il 18enne Fabio Rinaldi strettamente imparentato con Ciro Rinaldi ‘’y way’, boss dell’omonimo clan delle Case Nuove. Il giovane è il figlio di Gennaro ‘o lione. È stato centrato da due colpi di pistola calibro 7,65 mentre si trovava nei pressi di un circolo ricreativo alle Case Nuove. Il ragazzo è stato soccorso d’urgenza al Pellegrini. I proiettili gli hanno trapassato entrambi i polpacci. È fuori pericolo ma ha perso molto sangue. Ai carabinieri, giunti subito dopo la segnalazione medica, ha raccontato poco o nulla: «Non so chi fossero, uno ha sparato mentre stavamo sullo scooter». Secondo gli investigatori l’episodio è da inquadrare negli atavici scontri tra gli stessi Rinaldi e i Mazzarella. Soltanto due settimane fa i carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile erano intervenuti in via Gabella Vecchia 44, dopo una raffica di colpi esplosi contro un’abitazione. Sul posto furono trovati sei fori di proiettile su una tapparella e due su un muro adiacente. L’appartamento, risultato disabitato, era proprio quello del diciottenne ferito. Il timore è che questo ferimento possa dare il via ad una nuova escalation.