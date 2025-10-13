PUBBLICITÀ

Stesa tra i palazzi del Bronx di Poggioreale nella serata di ieri, domenica 12 ottobre. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Polizia di Stato, in seguito alla segnalazione arrivata attorno alle 22.

Spari nel Bronx di Poggioreale, rinvenuti sette bossoli a terra dopo la stesa

Gli spari sono avvenuti in via della Bussola, nei pressi di un bar: non sono state rilevate tracce di sangue, e nessuno si è presentato presso i vari Pronto Soccorso della zona con ferite ricollegabili direttamente alla vicenda.

PUBBLICITÀ

Al momento pare confermata l’ipotesi della stesa come atto dimostrativo (nella zona è in atto una scissione tra gruppi, con mire dei Mazzarella), ma allo stesso tempo non è esclusa l’ipotesi di un conflitto a fuoco con sparatoria tra più persone, quindi di agguato fallito. Pare che siano stati in sei su tre moto ad agire.

Al momento sono in fase di analisi i sette bossoli rinvenuti sul luogo della sparatoria, per risalire al calibro. Elemento molto importante per capire se a sparare sia stata la stessa pistola o se siano state usate armi diverse, particolare che potrebbe quindi avvalorare l’ipotesi di un agguato fallito.