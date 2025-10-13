PUBBLICITÀ
Spari nel Bronx di Poggioreale, rinvenuti sette bossoli a terra dopo la stesa

Nicola Avolio
Stesa tra i palazzi del Bronx di Poggioreale nella serata di ieri, domenica 12 ottobre. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Polizia di Stato, in seguito alla segnalazione arrivata attorno alle 22.

Gli spari sono avvenuti in via della Bussola, nei pressi di un bar: non sono state rilevate tracce di sangue, e nessuno si è presentato presso i vari Pronto Soccorso della zona con ferite ricollegabili direttamente alla vicenda.

Al momento pare confermata l’ipotesi della stesa come atto dimostrativo (nella zona è in atto una scissione tra gruppi, con mire dei Mazzarella), ma allo stesso tempo non è esclusa l’ipotesi di un conflitto a fuoco con sparatoria tra più persone, quindi di agguato fallito. Pare che siano stati in sei su tre moto ad agire.

Al momento sono in fase di analisi i sette bossoli rinvenuti sul luogo della sparatoria, per risalire al calibro. Elemento molto importante per capire se a sparare sia stata la stessa pistola o se siano state usate armi diverse, particolare che potrebbe quindi avvalorare l’ipotesi di un agguato fallito.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

