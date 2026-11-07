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Spari sulla folla in centro a Cracovia, cinque morti e almeno dieci feriti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Spari sulla folla in centro a Cracovia, cinque morti e almeno dieci feriti
Spari sulla folla in centro a Cracovia, cinque morti e almeno dieci feriti
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Un uomo alla guida di un’auto ha iniziato verso le 15 a sparare colpi a caso contro le persone nella piazza del Mercato di Cracovia. Lo afferma la polizia polacca aggiungendo che l’uomo è stato arrestato, confermando i cinque morti e i 10 feriti, compresi alcuni agenti di polizia.

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e altre dieci ferite, tra loro due agenti di polizia, in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio nella piazza principale di Cracovia, nel sud della Polonia. A riferirne è l’agenzia polacca Pap. Il presunto responsabile è stato arrestato, ha riferito la polizia.

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In precedenza, il portavoce dei Vigili del Fuoco di Cracovia, Hubert Cieply, aveva dichiarato all’agenzia di stampa Pap che gli spari provenivano da un’auto in transito.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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