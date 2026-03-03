PUBBLICITÀ
Spaventoso incidente a Giugliano, Suv si ribalta sull'asfalto
Spaventoso incidente a Giugliano, Suv si ribalta sull’asfalto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano , dove un Suv si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è capovolto sulla carreggiata.

La ragazza è rimasta cosciente ed è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto per prestare le prime cure e procedere agli accertamenti sanitari.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Luigi De Simone, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

