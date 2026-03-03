Spaventoso incidente a Giugliano, Suv si ribalta sull’asfalto

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano , dove un Suv si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.
Secondo una prima ricostruzione, la giovane alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è capovolto sulla carreggiata.
La ragazza è rimasta cosciente ed è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto per prestare le prime cure e procedere agli accertamenti sanitari.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Luigi De Simone, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità.
Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.