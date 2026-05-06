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Tentato furto di un’auto fuori l’ospedale di Aversa, scarcerato 32enne di Quarto

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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la decisione del tribunale
la decisione del tribunale
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Si è tenuta questa mattina, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l’udienza di convalida dell’arresto di Antonio Maresca, fermato 32enne di Quarto in flagranza di reato lo scorso 6 maggio ad Aversa e difeso dall’avvocato Luca Gili.

L’uomo è accusato di concorso in tentato furto aggravato, reato previsto e punito dagli articoli 56, 110, 624 e 625 numeri 2 e 7 del codice penale. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Maresca, insieme a un complice, avrebbe tentato di rubare una Fiat Panda parcheggiata in via Gramsci, nei pressi dell’Ospedale San Giuseppe Moscati. I due avrebbero forzato la portiera del veicolo e il cilindretto di accensione, senza però riuscire a portare a termine il furto.

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Il fatto è contestato con l’aggravante di aver agito su un bene esposto alla pubblica fede e con violenza sulle cose, circostanze che rendono più grave l’ipotesi di reato. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto ma ha disposto la scarcerazione dell’indagato, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Maresca dovrà pertanto rimanere nel comune di residenza, in attesa dei successivi sviluppi del procedimento penale.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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