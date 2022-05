Spaventoso incidente al Vomero, auto distrutta a piazza Vanvitelli

Oggi pomeriggio si è verificato uno spaventoso incidente a piazza Vanvitelli che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per l’autista. Una donna avrebbe perso il controllo dell’auto, dopodiché, ha abbattuto il palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. La segnalazione è stata pubblicata da Jo Giovanni Natale, amministratore del gruppo Facebook Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli. Sul posto è arrivata una folla di curiosi mentre alcuni residenti hanno prestato il primo soccorso all’autista.

Napoli, arrivano i semafori intelligenti: multe automatiche in caso di infrazione

Il progetto è del Comune di Napoli, affidato all’area trasporto pubblico, guidata dal dirigente Giuseppe D’Alessio. Finanziato con i fondi del Pon Metro del 2018, ha un valora di 5 milioni di euro per installare le telecamere in grado di regolare i flussi del traffico. La società vincente dell’appalto è una ATI costituita – come spiega Fanpage – tra due grandi società del settore, che ha subappalto ad una società del territorio. ANM è stata individuata invece come gestore della manutenzione delle infrastrutture semaforiche e le è stato assegnato, inoltre, un ruolo sullo sviluppo, progettazione e realizzazione dei sistemi ITS in ambito urbano.

L’intervento prevede di rimettere a nuovo tutti i 270 semafori della città, ma anche di installarne nuovi. In tutto, saranno sostituiti 73 agli incroci e 79 regolatori pedonali, con impianti centralizzabili. In rete saranno messi tutti gli impianti con un sistema di ultima generazione, e saranno installate 411 telecamere negli incroci. Negli incroci principali ci saranno 39 telecamere superintellingenti.