Spaventoso incidente stradale ieri sera sulla via Giugliano-Parete nei pressi di via Pagliaio del Monaco. Tre le automobili coinvolte nel sinistro. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica. Purtroppo pare ci siano stati due feriti, trasportati prontamente in ospedale.

Il tratto stradale è stato parzialmente chiuso per qualche ora.