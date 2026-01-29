Il tenue filo di speranza di ritrovare viva Sharon Maccanico, la 15enne originaria di Avellino dispersa nella frana che giovedì scorso ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda, si è spezzato. I parenti della giovane che vivono ad Avellino, in frazione Picarelli, hanno appreso tramite i media internazionali del ritrovamento dei corpi dei cinque giovanissimi ancora mancanti all’appello, dopo l’identificazione del cadavere di Max Furse-Kee, il fidanzato di Sharon.
Da un punto di vista formale il corpo della 15enne non è stato ancora identificato, ma non ci sono dubbi che anche lei, campionessa mondiale di hip-hop, sia tra le vittime. “Siamo straziati”, dicono i parenti. La tragedia è avvenuta nel campeggio Beachside a Mount Maunganui. Sharon si era trasferita da piccola con la famiglia dall’Irpinia a Auckland.
Speranze finite per Sharon Maccanico, ritrovato il corpo della 15enne di Avellino
Il tenue filo di speranza di ritrovare viva Sharon Maccanico, la 15enne originaria di Avellino dispersa nella frana che giovedì scorso ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda, si è spezzato. I parenti della giovane che vivono ad Avellino, in frazione Picarelli, hanno appreso tramite i media internazionali del ritrovamento dei corpi dei cinque giovanissimi ancora mancanti all’appello, dopo l’identificazione del cadavere di Max Furse-Kee, il fidanzato di Sharon.