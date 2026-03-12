Non ce l’ha fatta Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso di Giugliano con una profonda ferita alla gola. Il giovane è morto dopo giorni di agonia in ospedale.
Speranze terminate per Giuseppe, il 19enne di Villaricca non ce l’ha fatta
Il ragazzo era stato soccorso la mattina di lunedì scorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Giugliano con la gola tagliata. La ferita avrebbe reciso anche una parte della giugulare, provocando una gravissima emorragia.
Vista la gravità delle condizioni, i medici avevano disposto immediatamente un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Villaricca. Nonostante i tentativi dei sanitari, il 19enne non ce l’ha fatta.
Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni dei militari dell’Arma di Villaricca e Marano, si sarebbe trattato di un incidente domestico.