Speranze terminate per Giuseppe, il 19enne di Villaricca non ce l’ha fatta

Di Nicola Avolio
Non ce l’ha fatta Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso di Giugliano con una profonda ferita alla gola. Il giovane è morto dopo giorni di agonia in ospedale.

Il ragazzo era stato soccorso la mattina di lunedì scorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Giugliano con la gola tagliata. La ferita avrebbe reciso anche una parte della giugulare, provocando una gravissima emorragia.

Vista la gravità delle condizioni, i medici avevano disposto immediatamente un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Villaricca. Nonostante i tentativi dei sanitari, il 19enne non ce l’ha fatta.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni dei militari dell’Arma di Villaricca e Marano, si sarebbe trattato di un incidente domestico.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

