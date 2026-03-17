PUBBLICITÀ
HomeCronaca“Stanno lì da 30 anni”, il sistema della piazza di 111 svelato...
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Stanno lì da 30 anni”, il sistema della piazza di 111 svelato dal pentito Molino

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
“Stanno lì da 30 anni”, il sistema della piazza di 111 svelata dal pentito Molino
“Stanno lì da 30 anni”, il sistema della piazza di 111 svelata dal pentito Molino
PUBBLICITÀ

E’ il collaboratore di giustizia Massimo Molino uno dei grandi accusatori del gruppo di via Monte Faito smantellato questa mattina dal blitz degli uomini del commissariato di Secondigliano. E’ stato l’ex sodale del gruppo a svelare il funzionamento della piazza dei giardinetti, un ‘punto vendita’ che funziona ininterrottamente da trent’anni e che questa mattina è stato smantellato dagli uomini agli ordini del vice questore aggiunto Tommaso Pintauro. Molino ha spiegato agli inquirenti il funzionamento e i ruoli del gruppo che doveva pagare la quota al ras Luigi Carella, referente dei Licciardi per il Rione Berlingieri:«Il gruppo di Carella opera su via Monte Faito fino a via Abate Desiderio e metà del Parco Acacie di Casavatore.

L’unica piazza vera e propria di cocaina è quella di via Monte Faito 180 gestita da Antonio Bruno e dal cognato Ciro Cardaropoli che, fino a mezzanotte, spacciano su strada presso l’abitazione di Cardaropoli. Durante lo spaccio su strada la droga è custodita presso i giardinetti, nei pressi dell’albero detto di Padre Pio oppure in un vicoletto adiacente senza uscita. Nella piazza lavora anche il figlio di Antonio Bruno e tale Antonio ‘o gemello. La piazza paga 3mila euro al mese a Carella ed è attiva da 30 anni. Prima Bruno e Caldaropoli pagavano alla Vanella, andai io stesso a riscuotere la cifra per conto di mio cognato Corrado Orefice, sto parlando però del 2015».

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati