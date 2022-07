Stesa a Ponticelli, si costituisce l’ultimo del gruppo di Emmanuel De Luca Bossa: ha solo 17 anni

Ieri, in tarda serata, si è chiuso il cerchio sui fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli effettuati il 20 luglio scorso dai Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale a carico di De Luca Bossa Emmanuel (nato Napoli 27 dic 1998), Barbato Vincenzo nato Massa di Somma il 23 dic 1998 e Damiano Giuseppe nato Napoli 27 mar 2002. Tutti esponenti di spicco del clan De Luca Bossa operante a Ponticelli. All’appello mancava il quarto, un 17enne, che si è presentato presso gli uffici del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale accompagnato dal proprio legale.

Il minorenne – trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei – è ritenuto gravemente indiziato dei reati di porto, detenzione ed esplosione di colpi d’arma da fuoco, aggravati dalle finalità mafiose.

Stesa a Ponticelli, il gruppo di Emmanuel De Luca Bossa resta in carcere

Il gip del Tribunale Napoli ha emesso una misura di custodia cautelare per Emmanuel De Luca Bossa, Vincenzo Barbato e Giuseppe Damiano. I giovani sono accusati di detenzione, porto d’armi e minaccia in pubblico per la ‘stesa’ condotta tra viale Margherita e via Crisconio. Il 2 luglio quattro persone a volto scoperto, a bordo di due moto di grossa cilindrata, esplodevano numerosi colpi d’arma da fuoco ad altezza uomo senza mai arrestare la marcia e proseguendo per almeno 60 metri. L’azione violenta venne commessa in pieno giorno in una strada affollata. Secondo quanto riscontrato dal gip Giovanni Ceppaluni questo episodio violento è frutto del conflitto tra gruppi camorristici in lotta a Ponticelli. I 3 giovani restano nel carcere di Secondigliano.