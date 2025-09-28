PUBBLICITÀ
Stesa al Parco Verde, gli ‘spari’ un omaggio ai colonnelli arrestati

La stesa di ieri pomeriggio al Parco Verde potrebbe essere collegata alle recenti ordinanze che hanno colpito il gruppo dei Sautto-Ciccarelli. La ‘spedizione’ di è materializzata quando ignoti a bordo di sei-sette moto e scooter abbiamo percorso ad alta velocità più strade del Parco Verde esplodendo alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Caivano, guidati dal capitano Antonio Cavallo, e successivamente i militari della Sezione Rilievi del Gruppo di Castello di Cisterna che avrebbero rinvenuto otto bossoli all’altezza di viale Margherita verso il blocco B, e più precisamente dell’incrocio con via dei Tulipani. Con la morte dell’ex capoclan Giuseppe Ciccarelli lo scorso maggio e il blitz della scorsa settimana che ha dato il colpo finale al gruppo del Parco Verde si è chiaramente determinato un vuoto di potere. La doppia stesa di sabato potrebbe essere un inquietante segnale da parte di un gruppo di emergenti. Un ‘saluto’ ai vecchi colonnelli con la ‘promessa’ di mantenere intatto l’organigramma criminale della zona.

 

