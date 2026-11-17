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L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi avevano disposto perquisizioni in locali nella sua disponibilità.

Per l’accusa De Gennaro si sarebbe adoperato per impedire al pentito Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Avrebbe anche fatto nascondere atti giudiziari e articoli di stampa legati all’arresto del collaboratore, avvenuto in Sicilia nel 1989. Nella nota della Procura vengono indicati come strumenti di questa attività anche l’addetto alla sua tutela, Massimo Carnicelli, e l’ex ispettore Francesco Pacetto. Nelle 126 pagine del decreto di perquisizione del 12 novembre i pm sottolineano inoltre una preoccupazione “apparentemente ingiustificata” di De Gennaro per l’indagine e per il processo sul depistaggio in corso a Caltanissetta. L’obiettivo è approfondire eventuali legami tra le vicende del 1989 e il depistaggio successivo, oltre a fare luce sulla scomparsa dell’agenda.

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