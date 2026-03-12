Susy Graziano in concerto: “Mai senza e te, mai senza voi” al Teatro Palapartenope di Napoli

PUBBLICITÀ

La cantante neomelodica Susy Graziano torna sul palco con uno spettacolo imperdibile: “Mai senza e te, mai senza voi”, in programma martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00 presso il prestigioso Teatro Palapartenope di Napoli. Questo evento sarà una grande celebrazione della musica e del legame speciale che Susy ha costruito con il suo pubblico nel corso degli anni. Susy Graziano è una delle artiste più note nel panorama neomelodico italiano. La sua musica unisce melodie intense e testi carichi di sentimento, riflettendo storie d’amore, vita quotidiana e passione, in dialetto e italiano, conquistando un pubblico sempre più vasto.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi singoli di successo, tra cui: “Na Storia Complicata” – brano divenuto virale con milioni di visualizzazioni. “Senza e Te”, “Facev’ a Part’ Ra Scem’ e “E’ meglio a C’è Spartere” – alcuni tra i suoi pezzi più apprezzati; “Pe Mmè Si Maritemo” – pubblicato nel 2025, con forte impatto emotivo.

La sua discografia comprende inoltre brani come “Ciucciuettela” e “Sultanto Pè N’ora”, disponibili sulle principali piattaforme musicali, a dimostrazione di un repertorio variegato e in continua crescita. Susy ha anche partecipato a progetti teatrali e performance dal vivo, come lo spettacolo “Quasi per gioco” al Teatro Totò di Napoli, dove ha portato la sua musica in un contesto scenico moderno

Il suo canale YouTube ha oltre 24.800 iscritti e ha totalizzato più di 25 milioni di visualizzazioni video complessive — numeri impressionanti per un’artista emergente nella scena neomelodica italiana. Oltre a YouTube, Susy è attiva anche su piattaforme come Instagram e TikTok, dove condivide contenuti esclusivi delle sue performance, backstage, momenti di vita e interazioni con i fan, consolidando un legame diretto con il pubblico giovane. La sua presenza social ha trasformato molte delle sue canzoni in veri e propri fenomeni musicali tra gli utenti, facendo di Susy non solo una cantante ma anche una vera content creator musicale.

Dettagli del concerto

📞 Info e biglietti: 3899875087

TICKETONE https://www.ticketone.it/eventseries/susy-graziano-mai-senza-e-te-mai-senza-voi-3836701/

📅 Data: martedì 21 aprile 2026

⏰ Orario: ore 21:00

📍 Luogo: Teatro Palapartenope, Napoli