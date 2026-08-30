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Ricoverato al Cardarelli il neonato che i genitori non volevano tenere, il piccolo sta bene

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ricoverato al Cardarelli il neonato che i genitori non volevano tenere, il piccolo sta bene
Ricoverato al Cardarelli il neonato che i genitori non volevano tenere, il piccolo sta bene
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Dalle 6.30 di venerdì mattina 28 agosto, il neonato soccorso a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il piccolo, il cui caso è stato ricostruito nelle scorse ore dai carabinieri, è arrivato al Cardarelli con il servizio di Trasporto Neonatale di Emergenza, dopo che era stata accertata la disponibilità di un posto letto.

In un primo momento il bambino era stato assistito, tramite il 118, al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono. Le sue condizioni cliniche generali sono buone: la respirazione è autonoma e la suzione risulta sufficiente. Fin dalle prime ore del mattino, i medici dell’Unità operativa complessa di Terapia Intensiva Neonatale, diretta da Maria Gabriella De Luca, hanno allertato gli assistenti sociali, come previsto in questi casi. Il neonato resta comunque sottoposto agli accertamenti e ai controlli di rito.

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Al piccolo è stato dato il nome di Mattia, che nell’etimologia biblica è un «dono di Dio». La storia del bimbo è triste: inizialmente si credeva fosse stato abbandonato in strada, non era così. I genitori, 19 e 16 anni, hanno simulato  un ritrovamento perché ritenevano di non poterlo tenere, anche se non l’hanno mai lasciato solo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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