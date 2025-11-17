PUBBLICITÀ
Sventato furto nella pescheria di Peppe Di Napoli, ladro beccato dalle nuove telecamere

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Sventato furto nella pescheria di Peppe Di Napoli, ladro beccato dalle telecamere di ultima generazione
Tentativo di furto, l’ennesimo, nella pescheria di Peppe di Napoli, imprenditore e popolare tiktoker partenopeo, che questa volta è però stato sventato grazie all’installazione di un avanzato sistema di sicurezza.

L’episodio è avvenuto nella notte, quando un individuo ha provato a introdursi nel locale approfittando del buio e dell’assenza di passanti.

Ciò che il ladro non sapeva è che la pescheria era stata recentemente dotata di allarmi di ultima generazione e telecamere capaci di funzionare anche senza corrente, grazie a batterie autonome e sistemi di backup. Proprio queste tecnologie hanno permesso di immortalare ogni movimento e di allertare in tempo reale i proprietari e le forze dell’ordine.

Peppe di Napoli ha raccontato l’accaduto sui suoi canali social con un messaggio duro e diretto: «Siete rimasti un pochino indietro perché con le nuove tecnologie siamo all’avanguardia! Vergognatevi! Allarmi su ogni tipo di alimentazione e telecamere che funzionano anche senza corrente», ha scritto, denunciando l’ennesimo episodio che colpisce le attività commerciali della zona.

Le immagini registrate sono ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di individuare i responsabili. Il tiktoker, seguito da centinaia di migliaia di utenti, ha colto l’occasione per lanciare un appello ai colleghi commercianti: «investite in sicurezza, è diventata indispensabile”.

 

