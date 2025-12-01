PUBBLICITÀ
HomeCronacaTatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia
CronacaCronaca nazionale

Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia
Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia
PUBBLICITÀ

Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre dopo essere uscita di casa da sola, con ogni probabilità per motivi legati al lavoro. Dopo la denuncia dei familiari, le operazioni di ricerca sono state estese su tutto il territorio nazionale. La giovane vive con i parenti nella zona dell’ex ospedale cittadino.

Secondo quanto emerso nei primi giorni, Tatiana avrebbe portato con sé il cellulare e i documenti. Le autorità stanno infatti tentando di risalire alla posizione del dispositivo, che però risulta attualmente non raggiungibile. La 27enne lavora nel campo della pubblicità, spesso da remoto, ma non è raro che si sposti fuori città per impegni professionali: un’eventualità che gli investigatori stanno prendendo in considerazione, anche se la ragazza è stata avvistata due volte nel centro di Nardò.

PUBBLICITÀ

Alcuni cittadini hanno riferito di averla vista tra mercoledì e giovedì scorso in largo Osanna, prima che di lei si perdessero completamente le tracce. Le prime ipotesi degli inquirenti suggeriscono un possibile allontanamento volontario, pur non escludendo l’eventualità che ora non riesca a contattare i familiari. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Le verifiche stanno riguardando anche la cerchia di conoscenze della giovane: secondo quanto trapela da fonti informate, qualcuno potrebbe averle messo a disposizione le chiavi di un’abitazione, offrendo un luogo dove rifugiarsi.

Il telefono, nonostante sia con lei, continua a non emettere alcun segnale. Non è la prima volta che Tatiana si allontana da casa: un episodio simile si verificò anni fa, ma si risolse rapidamente. Il fratello, che vive e lavora nella zona di Udine, è rientrato a Nardò per contribuire alle ricerche, ma non ha ricevuto notizie nemmeno lui. La famiglia lancia un appello affinché l’annuncio di scomparsa venga condiviso il più possibile. Tatiana è alta circa 1 metro e 55, ha capelli rossi lunghi e lisci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio.

Tatiana Tramacere, 27 anni

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati