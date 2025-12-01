Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia

PUBBLICITÀ

Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre dopo essere uscita di casa da sola, con ogni probabilità per motivi legati al lavoro. Dopo la denuncia dei familiari, le operazioni di ricerca sono state estese su tutto il territorio nazionale. La giovane vive con i parenti nella zona dell’ex ospedale cittadino.

Secondo quanto emerso nei primi giorni, Tatiana avrebbe portato con sé il cellulare e i documenti. Le autorità stanno infatti tentando di risalire alla posizione del dispositivo, che però risulta attualmente non raggiungibile. La 27enne lavora nel campo della pubblicità, spesso da remoto, ma non è raro che si sposti fuori città per impegni professionali: un’eventualità che gli investigatori stanno prendendo in considerazione, anche se la ragazza è stata avvistata due volte nel centro di Nardò.

PUBBLICITÀ

Alcuni cittadini hanno riferito di averla vista tra mercoledì e giovedì scorso in largo Osanna, prima che di lei si perdessero completamente le tracce. Le prime ipotesi degli inquirenti suggeriscono un possibile allontanamento volontario, pur non escludendo l’eventualità che ora non riesca a contattare i familiari. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Le verifiche stanno riguardando anche la cerchia di conoscenze della giovane: secondo quanto trapela da fonti informate, qualcuno potrebbe averle messo a disposizione le chiavi di un’abitazione, offrendo un luogo dove rifugiarsi.

Il telefono, nonostante sia con lei, continua a non emettere alcun segnale. Non è la prima volta che Tatiana si allontana da casa: un episodio simile si verificò anni fa, ma si risolse rapidamente. Il fratello, che vive e lavora nella zona di Udine, è rientrato a Nardò per contribuire alle ricerche, ma non ha ricevuto notizie nemmeno lui. La famiglia lancia un appello affinché l’annuncio di scomparsa venga condiviso il più possibile. Tatiana è alta circa 1 metro e 55, ha capelli rossi lunghi e lisci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio.