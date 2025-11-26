PUBBLICITÀ

E’ in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all’attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata odierna, seguirà un ulteriore affievolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte, quando i fenomeni saranno a scala locale e non più diffusa.

Tempo in miglioramento a Napoli ma resta il rischio idrogeologico, prorogata l’allerta meteo

In qualche zona, dunque, anche nella giornata di domani potranno verificarsi rovesci e temporali ma in maniera “isolata”. Permane, invece, il rischio idrogeologico anche in assenza di nuove piogge.

Per questo motivo, il Centro Funzionale della Regione Campania, ha prorogato fino alle 14 di domani l’avviso di criticità di livello Giallo sull’intera fascia costiera, cioè dal litorale casertano fino al basso Cilento (queste, in dettaglio, le zone interessate: 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2: Alto Volturno e Matese; 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5: Tusciano e Alto Sele; 6: Piana Sele e Alto Cilento, 8: Basso Cilento).

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Questa la sintesi delle allerte meteo: Attualmente in vigore e valida fino alle 23.59 di oggi, 26 novembre: Allerta meteo Gialla su tutta la Campania con precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità; fenomeni tendenti ad isolati dalla sera.

Rischio Idraulico con possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

Dalle 23.59 di oggi fino alle 14 di domani: Allerta meteo Gialla su 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2: Alto Volturno e Matese; 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5: Tusciano e Alto Sele; 6: Piana Sele e Alto Cilento, 8: Basso Cilento.

Rischio idrogeologico residuo. Possibili, anche in assenza di precipitazioni: Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree

depresse; caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, per effetto della saturazione dei suoli.