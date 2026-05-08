Tenta di lanciarsi dal cavalcavia a Napoli, salvato da due agenti della Penitenziaria

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Momenti di tensione stamattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale dove un uomo ha tentato di togliersi la vita dal cavalcavia adiacente all’istituto penitenziario: ad evitare la tragedia due agenti della Polizia Penitenziaria che, mentre si stavano recando in servizio, hanno notato l’uomo in evidente stato di disperazione, già pronto a lanciarsi nel vuoto.

Entrambi l’hanno afferrato e messo in salvo pochi istanti prima del gesto estremo. Sull’episodio è intervenuto il segretario nazionale del Sinappe, Luigi Castaldo, che ha espresso il plauso dell’organizzazione sindacale ai due agenti protagonisti del salvataggio: “Ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria dimostrano l’altissimo valore umano e il profondo rispetto per la vita. Non si sono voltati dall’altra parte, ma hanno scelto di intervenire per salvare un uomo che aveva perso ogni speranza. È questo il volto autentico del Corpo: servitori dello Stato che ogni giorno operano con sacrificio, altruismo e senso del dovere, dentro e fuori dagli istituti penitenziari”.

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