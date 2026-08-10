Tenta il ‘cavallo di ritorno’ a Casalnuovo, preso dopo la fuga rocambolesca

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Sabato la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per tentata estorsione in concorso. In particolare, la vittima si è recata presso gli uffici di polizia per denunciare il furto della propria auto avvenuto la sera precedente a Pomigliano d’Arco e, proprio in sede di denuncia, è stata contattata da un soggetto che le ha chiesto la somma di 1.700 euro per la restituzione del veicolo.

La donna, grazie alle indicazioni degli operatori, è riuscita a stabilire un punto di incontro per lo scambio senza destare sospetti nel soggetto. Così li agenti della Squadra Mobile si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento a Casalnuovo dove l’indagato è sopraggiunto pochi istanti dopo e dopo aver prelevato il pacco con la somma pattuita si è dato a precipitosa fuga.

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In seguito dagli operatori, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e dopo aver impattato più volte contro la volante, ha tentato invano di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato dagli operatori. Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.