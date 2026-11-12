Tentato omicidio in strada ad Afragola, fermato il giovane aggressore

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La Polizia di Stato ha identificato e fermato un 20enne straniero gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio. Il provvedimento segue i fatti registrati nella nottata di lunedì ad Afragola, ai danni di un soggetto straniero brutalmente aggredito sulla pubblica via. Sul punto gli agenti del Commissariato di Afragola hanno prontamente intrapreso gli accertamenti del caso.

Le indagini, infatti, condotte senza soluzione di continuità, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare, in tempi brevissimi, il 20enne che avrebbe colpito la vittima al torace cagionandole lesioni gravissime. Il giovane è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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Tensione tra clan ad Afragola, una bomba e tre stese nella notte

Stanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Giovanni Verga ad Afragola per l’esplosione di una bomba carta. Da una prima sommaria ricostruzione pare che ignoti abbiano fatto esplodere l’ordigno davanti al cancello pedonale di un autonoleggio per poi fuggire. Inoltre si sono registrate tre stese, una di cui è avvenuta nel rione Salicelle. Indagini in corso su un nuovo clan emergente che vorrebbe scalzare il gruppo dei Panzaruttari, recentemente sgominate dalle inchieste della Procura di Napoli.