Era stato arrestato il mese scorso grazie ad un blitz degli uomini della squadra mobile (leggi qui l’articolo). Forse la prospettiva di un’altra lunga detenzione deve averlo indotto a considerare le sue priorità. E così Salvatore Giuliano ‘o russ, figlio di Luigi ‘Zecchetella’ ha deciso di passare dalla parte dello Stato. Come riportato da Il Mattino il giovane avrebbe revocato il suo avvocato e avrebbe chiesto di parlare con i magistrati della Dda formalizzando così l’inizio della sua collaborazione con la giustizia. Una decisione che adesso potrebbe innescare a Forcella un vero e proprio terremoto giudiziario. L’ennesimo.

Il profilo di Salvatore Giuliano

Salvatore Giuliano è divenuto famoso alle cronache per essere stato arrestato nel marzo del 2004, quando finì in manette con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di Annalisa Durante, la 14enne uccisa in via Vicaria Vecchia da un colpo di pistola che Giuliano jr esplose nel corso di un agguato contro una paranza dei Mazzarella. Condannato a vent’anni di reclusione Giuliano ha lasciato il carcere con quattro anni di anticipo grazie alla buona condotta.