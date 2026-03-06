PUBBLICITÀ
Terremoto ad Ischia, registrata scossa di magnitudo 2.6

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Terremoto sull’isola di Ischia oggi, venerdì 6 marzo. Una scossa di magnitudo 2.6 della scala Richter, come ha reso noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata registrata alle ore 15.26 sull’isola del Golfo di Napoli.

Il terremoto si è verificato a una profondità di 1 chilometro, motivo per il quale è stato distintamente avvertito dai residenti. Precisamente, l’evento sismico è stato registrato nella zona di Casamicciola Terme, purtroppo già nota per i terremoti: nel 2017, infatti, una scossa di magnitudo 3.9 provocò la morte di 2 persone, mentre altre 42 rimasero ferite.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

