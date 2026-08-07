Terremoto ai Campi Flegrei, 1700 sfollati e 691 case inagibili

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Sono 691 le abitazioni inagibili e 1700 gli sfollati a seguito della forte scossa registrata nella serata di venerdì scorso ai Campi Flegrei. Questi i numeri riferiti dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione che si è svolta in Prefettura per fare il punto della situazione. Nel comune di Pozzuoli sono 1652 le persone sgomberate di cui 1514 in autonoma sistemazione, 78 alloggiate in albergo e 60 al Palatrincone; nel comune di Bacoli sono 10 le persone in regime di autonoma sistemazione e a Monte di Procida 38.

Per le verifiche agli edifici sono all’opera 37 squadre dei vigili del fuoco. “I vigili del fuoco stanno lavorando alacremente – ha detto il Prefetto -, siamo a metà delle verifiche complessivamente previste e dunque il numero degli sfollati sicuramente crescerà, ma tutto quello che è possibile fare in questo momento, lo si sta facendo“. Verifiche sono in corso anche su edifici non abitativi.

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I danni tra Pozzuoli, Baco e Quarto

A Pozzuoli sono quattro gli istituti scolastici che presentano criticità e su cui la Città metropolitana sta intervenendo: Pitagora, Pareto, Tessinari e Virgilio. Nell’area sono complessivamente 17 gli edifici di culto inagibili. Difficoltà anche sulla strada che collega Bacoli a Quarto e per la quale domani si svolgerà un’apposita riunione. Per quanto riguarda l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, il prefetto ha spiegato che il Comune di Pozzuoli sta lavorando con una task force per erogarlo quanto prima. In Prefettura sarà insediata una cabina di regia.

“Come suggerito ieri dal ministro Piantedosi – ha detto il prefetto di Bari – sarà insediata, con il coordinamento della Prefettura, questa struttura per elaborare proposte emendative al decreto varato dal Consiglio dei ministri per affrontare le questioni che al momento non sono previste nel provvedimento e che auspichiamo con fiducia siano inserite in sede di conversione”. Nella cabina di regia siederà anche un rappresentante dei comitati cittadini. Infine, entro lunedì partiranno i lavori dell’hub di via Artiaco rispetto al quale il presidente della Regione sta adottando tutti i provvedimenti propedeutici.