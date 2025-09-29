Terribile incendio a Sessa Aurunca, in fiamme serre in plexiglass e plastica

PUBBLICITÀ

Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, nella zona di Cese, devastando una ex azienda florovivaistica ormai in disuso. Le fiamme hanno aggredito soprattutto le vecchie serre in plexiglass e plastica, materiali che, bruciando, hanno sprigionato un fumo denso e un odore acre, percepito anche a grande distanza e fonte di apprensione per gli abitanti della zona.

Dall’area del rogo si è levata una grossa nube nera, visibile a chilometri di distanza e ben distinguibile persino dalla vicina frazione di Santi Cosma e Damiano. Il sito colpito si trova a ridosso del confine con il comune di Cellole. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, impegnati a circoscrivere le fiamme e a prevenire ulteriori danni.

Nelle stesse ore, come si legge su Pupia.tv, un altro incendio è divampato a Mondragone, dove un impianto dedicato alla manutenzione delle piscine è stato avvolto dal fuoco. All’interno erano presenti prodotti a base di cloro, fattore che ha reso l’intervento dei soccorritori particolarmente delicato. Anche in questo caso sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, mentre l’Arpac ha avviato i rilievi ambientali per monitorare eventuali rischi per la salute pubblica e l’ambiente.

