Terribile omicidio, papà uccide la figlia di 7 giorni a colpi di pistola: voleva un maschietto

E’ accusato di aver ucciso la figlia di una settimana sparandole cinque volte perché voleva che il suo primogenito fosse un maschio è stato arrestato. Nel paese profondamente patriarcale, si crede spesso che un figlio offra una maggiore sicurezza finanziaria ai genitori rispetto alle figlie, e le ragazze e le donne affrontano violenze diffuse. La neonata Jannat Fatima è stata uccisa domenica nella città di Mianwali, nella provincia centrale del Punjab, scatenando una caccia all’uomo per suo padre Shahzeb Khan, che è stato arrestato mercoledì notte a seguito di una serie di raid, secondo la polizia del Punjab. “I denuncianti hanno detto alla polizia che l’assassino si lamentava da tre o quattro giorni di volere un figlio maschio ed era molto arrabbiato”, ha detto all’AFP Zarrar Khan, portavoce della polizia di Mianwali. “Sua moglie ha anche confermato che era arrabbiato per avere una figlia e voleva un figlio”. L’incidente è avvenuto quasi un mese dopo che una donna pachistana incinta è stata portata in ospedale con un chiodo piantato in testa dopo che un guaritore ha detto che avrebbe garantito che avrebbe dato alla luce un maschio.