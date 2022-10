Operaio di Casoria morto sul lavoro, anche i sindacati si costituiscono parte civile

Rispetto il tragico episodio della morte dell’operaio Tommaso De Luca (58 anni di Casoria) avvenuto il 3 febbraio 2020, la Cgil Campania e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro (ANMIL) si sono costituite parte civili nel processo che si è tenuto davanti a Gup di Benevento Gelsomina Palmieri.

L’udienza preliminare e l’accusa penale dei sei imputati in merito alla sicurezza sul lavoro

il 3 febbraio 2020 moriva sul posto di lavoro l’operaio Tommaso de Luca, uomo di 58 anni, precipitato da un’impalcatura in un cantiere di Rete Ferroviaria Italiana(RFI). In questi ultimi giorni l’ udienza preliminare ha visto la sua concretizzazione. In questa, sei imputati hanno ricevuto un’accusa penale. Tra questi si individuano il datore di lavoro di De Luca e un funzionario della Rete Ferroviaria Italiana. Ai due è correlata l’accusa di violazione di numerose norme antinfortunistiche che si riassumono nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Le considerazioni di Maria Colucci (pubblico ministero)

Il pubblico ministero, costatate le innumerevoli violazioni ha richiesto una proroga a giudizio dei sei indagati al fine di analizzare minuziosamente i dati evinti dal caso. I sei indagati si trovano ora nella condizione di dover fronteggiare le accuse di omicidio colposo in concorso. La gravità di queste risultano essere elevate dalle svariate violazioni delle norme che garantiscono la sicurezza sul lavoro e che prevengono gli infortuni. Durante il corso dell’udienza hanno ricevuto ascolto tutte le costituzioni di parte civile provenienti dalla moglie e dai figli di Tommaso De Luca che si sono affidati allo studio3A. Inoltre da parte dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro è pervenuta la richiesta di una citazione del responsabile civile. A tal proposito il giudice ha organizzato una nuova udienza la cui data sarà prefissata durante i prossimi giorni. Per quanto riguarda la posizione degli imputati nessuno tra questi ha richiesto delle procedure alternative al fine di promuovere un giudizio differente.