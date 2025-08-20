Topi morti arrivano sulla spiaggia a Salerno, bagnanti disgustati

PUBBLICITÀ

Trascinate a riva dal mare le carcasse di decine di topi hanno invaso la spiaggia di Torrione a Salerno. Un episodio che ha suscitato il disgusto dei bagnanti alcuni dei quali hanno registrato un video inviandolo all’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli. Pochi giorni fa un altro episodio simile con la rimozione da parte dei bagnanti di alcuni topi morti nella spiaggia del Mercatello.

Topi morti sulla spiaggia a Salerno

“Un fenomeno sicuramente anomalo quello di decine di carcasse di topi che si arenano sul litorale salernitano. Ho chiesto all’Asl di verificare al più presto le probabili cause di quanto accaduto oltre a provvedere alla rimozione delle carcasse che, di certo, non può essere delegata ai bagnanti. Auspico che la sicurezza delle tante persone che in questi giorni affollano quel litorale sia garantita con la massima efficienza”. Questo il commento di Borrelli al quale sono stati segnalati i due episodi.

