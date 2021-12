Traffico di droga da Malaga a Napoli e poi a Palermo, blitz dei carabinieri: 8 arresti

Traffico di cocaina, hashish e marijuana e dello spaccio in diverse zone di Palermo. Ma, per l’hashish, gli indagati si sarebbero rivolti a un gruppo di corrieri campani che si sarebbero riforniti direttamente nella cittadina spagnola di Malaga e che avrebbero curato il trasporto della sostanza fino al capoluogo siciliano. Per la cocaina, invece, avrebbero fatto riferimento a calabresi che si sarebbero fatti carico della consegna. Dall’inchiesta emerge così l’organizzazione delle bande criminalità. Il ricavato dal traffico e dallo spaccio di droga sarebbe servito al mantenimento dei familiari dei detenuti.

È quanto emerge dal blitz antimafia ‘Brevis II’ dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo che ha dato un nuovo colpo al mandamento di Pagliarelli con l’arresto di otto persone. Tutte sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo mafioso. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha fatto luce su un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e deputata alla redistribuzione della droga in diverse aree della città. Il gruppo criminale, con a capo proprio il vertice del mandamento, poteva contare su «un continuo afflusso» di stupefacente garantito dalla rete criminale di rifornimento. E fornitori diversi in base al tipo di droga.