Tragedia a Ischia, cadavere recuperato in mare: la scoperta fatta da un bagnino

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Tragedia questa mattina a Ischia, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque antistanti la spiaggia di San Francesco, nel comune di Forio.

A fare la drammatica scoperta è stato il bagnino in servizio sull’arenile. L’uomo ha notato il corpo a pelo d’acqua e ha immediatamente dato l’allarme, facendo scattare le procedure di emergenza previste in questi casi.

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Sul posto sono intervenute le autorità competenti, impegnate nei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte. Al momento non sono ancora note né l’identità dell’uomo né le cause del decesso.

Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua e se la morte sia avvenuta nello stesso tratto di mare in cui è stato effettuato il ritrovamento. Non si esclude, infatti, che le correnti possano aver trasportato il cadavere fino alla zona della spiaggia di San Francesco.

Saranno raccolti tutti gli elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e a fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire con maggiore precisione le cause della morte.

Le indagini proseguono e ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore