Vandalizzano le villette comunali a Casoria, beccati dalle telecamere

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Atti vandalici nella notte ai danni del Parco Michelangelo e del Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa. La Polizia Locale di Casoria ha effettuato i primi accertamenti e sono già in corso le attività finalizzate all’identificazione dei responsabili dei danneggiamenti. Secondo quanto riscontrato dagli agenti, sono stati provocati danni ai muri perimetrali e alle recinzioni metalliche, mentre alcuni cestini per i rifiuti sono stati divelti. Sono stati inoltre registrati la rottura di vetri e danneggiamenti ai bagni pubblici presenti nelle aree interessate.

Un episodio grave che ha immediatamente determinato la reazione dell’Amministrazione comunale. Gli autori, una volta identificati e ferme restando le valutazioni dell’autorità giudiziaria, potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di danneggiamento di beni pubblici, con le conseguenze previste dalla normativa vigente.

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Vandali nella villetta comunale a Casoria, il sindaco: «Non passerà liscia»

«Quanto accaduto la scorsa notte al Parco Michelangelo e al Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa è semplicemente inaccettabile – dichiara il sindaco di Casoria Raffaele Bene –. Danneggiare muri, recinzioni, cestini, vetri e servizi pubblici non è una bravata. Significa colpire beni realizzati e mantenuti con le risorse della comunità e sottrarre qualità e sicurezza agli spazi frequentati quotidianamente da famiglie, bambini e cittadini».

«Voglio essere molto chiaro: non passerà liscia. Chi pensa di poter vandalizzare il patrimonio pubblico e poi restare impunito si sbaglia. Sono già in corso le attività per arrivare all’identificazione dei trasgressori e, una volta individuati, saranno chiamati a rispondere delle proprie condotte nelle sedi competenti. Non possiamo permettere che il comportamento di pochi incivili danneggi ciò che appartiene a migliaia di cittadini. Ringrazio il comandante Pugliese e tutti gli agenti della Polizia Locale per la tempestività degli accertamenti e per il lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio. Anche in questa occasione la risposta è stata immediata e continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare i beni della città e individuare chi non li rispetta. I nostri parchi – conclude il sindaco – sono patrimonio di Casoria e devono essere difesi. Continueremo a prendercene cura e a migliorarli, ma saremo altrettanto determinati contro chi pensa di poterli devastare. Chi danneggia Casoria danneggia tutti noi. E contro questi comportamenti non faremo sconti».